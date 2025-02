Tutte le celebrities dei front row nella Milano Fashion Week 2025/2026

La Milano Fashion Week 25/26 è appena iniziata e subito appare chiaro che le celebrities ne sono un ingrediente cruciale. Presenzialisti, ambassador, influencer, star evergreen e quelle del momento. L’importante è che ci sia l’ospite. Perché lo show continua anche fuori dalla passerella. E a far parlare non è solo la moda.

Jannik Sinner super star da Gucci

Nei front-row di Gucci, che ha aperto la settimana della moda, l’imperitura Anna Wintour, direttrice di Vogue America dal 1988, ha indossato un abito rosso fiammante e dei maxi occhiali vintage. Seduto al suo fianco il tennista Jannik Sinner che ha optato invece per una mise sportiva total black abbinata a delle sneaker bianche.

A rafforzare il parterre della maison fiorentina, l’attrice e produttrice cinematografica Jessica Chastain, nota per le sue partecipazioni nei film The Help (2012) e Interstellar (2014). Per lei look casual con giacca vellutata scintillante e mini borsa dal manico in bamboo.

Chiara Ferragni riparte da Dsquared2

Alla sfilata di Dsquared2, evento in cui il brand ha celebrato 30 anni dalla sua nascita, Chiara Ferragni è apparsa sfoggiando un look total black, caratterizzato da frange luccicanti e un moderno hairstyle dall’aria orientale. Seduta al suo fianco, Annalisa ha indossato un lungo gilet in pelliccia nero.

Altra ospite dello show, la giovane cantante Anna Pepe, nuova promessa del rap italiano che ha sfoggiato gli Iconic Skate Boots del brand, riportati in auge anche in passerella dalla rapper Doechii, modella d’eccezione per la sfilata-anniversario.

Il fascino di Sharon Stone illumina Antonio Marras

Super ospite alla sfilata di Antonio Marras, l’immensa Sharon Stone, attrice e produttrice cinematografica nonché ex modella: il suo fascino ha illuminato l’intero front-row. L’attrice, sofisticata con un look in maglia jaquard e occhiali neri, ha lasciato tutti senza parole.

Fendi celebra i 100 anni con tantissime celebs

Grandi nomi anche nel parterre di Fendi, in occasione del suo centenario. L’attrice Sarah Jessica Parker, nota a tutti per il suo ruolo di Carrie Bradshaw in Sex and the City, ha sfoggiato la leggendaria Baguette color oro rosa del brand, con un elegante abito in maglia marrone e un cappotto verde scuro.

Presenti anche la modella Bianca Balti, seduta vicino all’attrice Miriam Leone e alla cantante Rose Villain. La Balti ha sfoggiato un abito midi effetto nude dai motivi floreali, trend dell’anno, con la sua distinguibile eleganza.

Rose Villain ha optato per un look in verde militare dal motivo FF, logo del brand. Miriam Leone, invece, ha sfoggiato un abito midi Double composto da uno strato di pizzo color cipria e ricoperto da tulle grigio abbinato ad un cappotto Double Cashmere sulle spalle.

Ed è solo l’inizio.