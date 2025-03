Slow Tourism in Irlanda: esplorare la Wild Atlantic Way in bicicletta

Tra paesaggi incantevoli, la strada panoramica più lunga al mondo dell’Irlanda si conferma la meta perfetta per una vacanza all’insegna del relax in natura

Staccare da tutto e immergersi nella flora incontaminata, attraversando paesaggi onirici tra il verde smeraldo dei prati d’Irlanda e le scogliere della costa a picco direttamente sull’oceano Atlantico: il desiderio escapista trova la sua piena realizzazione nella Wild Atlantic Way in Irlanda, la strada panoramica più lunga al mondo, che si snoda su un totale di 2.500 chilometri attraversando tutta la costa ovest, partendo a Nord dalla punta di Malin Head fino alla cittadina di Kinsale, a sud del Paese. Tra le tappe più importanti e imperdibili del percorso troviamo la Conte di Donegal, tra scogliere e spiagge infinite nella zona settentrionale, il Connemara National Park, area naturale protetta di oltre 2000 ettari, e infine le Cliffs of Moher, le scogliere più celebri d’Irlanda.

Perché scegliere la Wild Atlantic Way come meta

È qui, in questa terra che ha ispirato mostri sacri della letteratura - da Samuel Beckett a James Joyce, da Jonathan Swift a George Bernard Shaw – che si sviluppa lo slow tourism, in completa antitesi al turismo di massa. Un trend che negli ultimi anni si è affermato come la nuova frontiera del viaggiare. Una scelta privilegiata da chi, immerso quotidianamente nei ritmi caotici della vita in città, concepisce la vacanza sia come l’occasione per rilassarsi che di partire all’avventura. Tra le varie opzioni di slow tourism, quella del cicloturismo è particolarmente in voga. Una scelta di sostenibilità oltre che un semplice stile di vacanza. Privilegiando la lentezza, la connessione con la natura e l’incontro con le comunità locali, la possibilità di partire in sella ben si coniuga con la meta irlandese.

Ireland Week, dal 9 al 17 marzo

Un assaggio di questa esperienza si potrà avere durante la Ireland Week che si tiene dal 9 al 17 marzo, in occasione delle celebrazioni di San Patrizio, a Milano: sarà possibile vivere l’esperienza immersiva in forma virtuale, provando l’ebrezza di pedalare lungo un tratto della Wild Atlantic Way.

Credits immagini: Pietro Franzese