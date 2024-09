La porta rossa sta per aprirsi. A settembre 2024 andrà in onda una nuova ed emozionante edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini.

Scopriamo chi sono tutti i concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2024. Tutte le ultime notizie sulla nuova edizione del reality e i nomi dei concorrenti saranno disponibili su Mediaset Infinity.

Grande Fratello 2024, i primi concorrenti ufficiali

Tra i primi nomi della nuova edizione del GF, troviamo un trio formato da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, tre showgirl giunte al successo negli anni Novanta con Non è la Rai. Le tre ex ragazze di Non è la Rai prenderanno parte al reality come un unico concorrente.

Sulle note di Www.MiPiaciTu, Jessica Morlacchi è pronta a varcare la porta rossa della Casa. La cantante e musicista è stata la voce dei Gazosa dal 1998 al 2003.

Anche l'attore e conduttore tv Luca Calvani farà parte del cast del GF 2024.

