Scopriamo chi è la modella che entrerà come concorrente nella Casa del GF

Helena Prestes è una concorrente ufficiale del Grande Fratello. La modella brasiliana prenderà parte alla prossima edizione del reality show di Canale 5 in onda su Canale 5 a partire dal 16 settembre.

Chi è Helena Prestes: anni, carriera, lavoro

Helena Prestes è una concorrente del Grande Fratello

Helena Prestes, 34 anni, è una modella brasiliana nota in Italia soprattutto per la sua partecipazione come concorrente all'edizione 2023 dell'Isola dei Famosi.

Nata a San Paolo, Helena dopo gli studi inizia la carriera da modella che la porta a trasferirsi a Milano insieme al suo cane Amy.

Dopo aver partecipato nel 2022 alla nona edizione di Pechino Express, l'anno successivo è tra le concorrenti dell'edizione 2023 dell'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi.

Grande appassionata di sport e yoga, Helena attualmente vive tra Milano e Parigi dove, oltre a continuare la sua carriera da modella, è una creative fashion adviser.

Oltre a Helena, negli scorsi giorni sono stati ufficializzati altri concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi, le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere e tanti altri.

Helena Prestes è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, in partenza il 16 settembre su Canale 5. In studio Alfonso Signorini, conduttore, e Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste di questa edizione. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE