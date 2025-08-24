Innocence, il riassunto delle puntate del 23 e 24 agosto
I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 23 e 24 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Negli episodi 13 e 14 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 23 e domenica 24 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, in un flashback, scopriamo che Irem ha colpito con un vaso Bahar cercando di sfogare la sua rabbia contro Ela.
Ela dichiara davanti al giudice di essere stata lei a chiamare Ilker in ospedale. Irem sente una conversazione telefonica tra Ela e Ilker: i due si incontrano dove tutto ha avuto inizio ed Ela ricorda l'accaduto.
Irem decide di ubriacarsi e ingerire delle pillole facendo un video per i suoi follower. Irem viene portata in ospedale e il video diventa virale.
Ilker racconta a sua madre cosa è successo con Ela. Hale organizza la fuga di suo figlio alle isole Cayman.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 23 e 24 agosto su Canale 5.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda del 24 agosto della serie turca La notte nel cuore
I momenti più importanti degli episodi in onda del 24 agosto della serie turca La notte nel cuore
SERIE TV
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 24 agosto, è su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 24 agosto, è su Mediaset Infinity
SERIE TV
La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 24 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 24 agosto su Canale 5, è su Mediaset Infinity