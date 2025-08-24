Mediaset Infinity logo
Innocence
Innocence
SERIE TV
24 agosto 2025

Innocence, il riassunto delle puntate del 23 e 24 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 23 e 24 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 13 e 14 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 23 e domenica 24 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, in un flashback, scopriamo che Irem ha colpito con un vaso Bahar cercando di sfogare la sua rabbia contro Ela.

Ela dichiara davanti al giudice di essere stata lei a chiamare Ilker in ospedale. Irem sente una conversazione telefonica tra Ela e Ilker: i due si incontrano dove tutto ha avuto inizio ed Ela ricorda l'accaduto.

Irem decide di ubriacarsi e ingerire delle pillole facendo un video per i suoi follower. Irem viene portata in ospedale e il video diventa virale.

Ilker racconta a sua madre cosa è successo con Ela. Hale organizza la fuga di suo figlio alle isole Cayman.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 23 e 24 agosto su Canale 5.

