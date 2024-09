Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere prenderanno parte al Grande Fratello

Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere faranno parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello, al via a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Il trio formato dalle ragazze giunte al successo negli anni Novanta con Non è la Rai prenderà parte al reality come un unico concorrente, andando ad aggiungersi ai nomi degli altri volti noti già annunciati per il programma, l'attore Luca Calvani e la cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi.

Chi è Pamela Petrarolo

Nata a Roma il 10 novembre 1976, Pamela Petrarolo debutta in televisione ancora giovanissima, prendendo parte al cast di Domenica In durante le edizioni condotte da Irene Ghergo e Gianni Boncompagni. Nel 1991 prende parte a Non è la Rai, grazie al quale si afferma al grande pubblico. Alla carriera televisiva, Pamela Petrarolo aggiunge anche il debutto nel mondo musicale con il primo album solista "Io non vivo senza te", pubblicato nel 1994. L'anno seguente è invece il turno dell'album Niente di importante, che raccoglie brani prevalentemente in italiano. Negli anni Duemila torna in tv prendendo parte a diversi programmi e reality, tra cui La fattoria 3 nel 2005, All Together Now e la sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Chi è Ilaria Galassi

Nata ad Avezzano il 10 luglio 1976, Ilaria Galassi debutta a Domenica In nel 1990 per poi affermarsi nel cast di Non è la Rai e nei suoi spin-off. Conclusa l'esperienza nella trasmissione di Gianni Boncompagni, periodo durante il quale consegue anche il diploma di maturità, Ilaria Galassi continua a lavorare come modella, mentre nel 1996 è costretta a rinunciare al ruolo di velina a Striscia la Notizia per un incidente alla gamba. Negli anni seguenti si occupa delle telepromozioni di numerosi programmi televisivi e negli anni Duemila prende spesso parte a programmi come Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show.

Chi è Eleonora Cecere

Nata il 10 ottobre 1978, studia da bambina danza e recitazione per poi affermarsi nel cast di Non è la Rai e misurarsi sul grande schermo sotto la guida di grandi registi tra cui Federico Fellini, Vittorio Gassman, Ettore Scola e Sergio Castellitto. La sua carriera è proseguita tra diverse collaborazioni televisive, cinematografiche e teatrali e oggi è pronta a misurarsi nella casa del Grande Fratello insieme a Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, con le quali a marzo 2024 ha collaborato per un progetto musicale che ha dato vita al singolo "Sola tu mi vuoi".

