La notte nel cuore
25 agosto 2025

La notte nel cuore, il riassunto delle puntate del 24 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 24 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 33 e 34 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 24 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sevilay ha scoperto di essere stata adotta e discute con Cihan.

Melek ha scoperto di essere incinta e, in preda al panico, non sa cosa fare.

Hikmet fa visita a Nihayet e si scaglia contro di lei per aver rivelato a Sevilay la verità sui suoi genitori biologici. Sumru ha trovato lavoro in un negozio di tappeti.

Durante una cena, Cihan perde il controllo dopo una provocazione di Esat su Sevilay. Melek incontra Cihan, ma non gli rivela la sua gravidanza.

Sevilay decide di scappare di casa e raggiunge Nuh. Cihan minaccia Nuh con una pistola e rapisce Sevilay. Gli uomini di Cihan picchiano Nuh e lo lasciano sul ciglio della strada.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 24 agosto su Canale 5.

