Luca Calvani è un concorrente ufficiale del Grande Fratello. L'attore italiano prenderà parte alla prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Calvani è quindi tra i protagonisti che vivranno nella casa più spiata d'Italia e interagirà con tutti gli altri concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi e le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere.

Chi è Luca Calvani, concorrente del Grande Fratello 2024

Luca Calvani | fonte: Instagram @lucalvani

Nato a Prato il 7 agosto 1974, Luca Calvani è un attore e conduttore televisivo italiano. Ha studiato recitazione negli Stati Uniti e in Italia, mentre a inizio anni 2000 lavora in alcune produzioni televisive come Distretto di polizia e in film pluripremiati come Le fate ignoranti. Ha recitato anche in famosissime serie televisive americane come Sex and the City e Beautiful.

Oltre alla carriera da attore, ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come Uomini e Donne nel 2004 e a L'Isola dei Famosi nel 2006, arrivando a vincere la quarta edizione del reality.

Luca Calvani è pronto per tornare a conquistare il cuore dei telespettatori grazie al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, in partenza a settembre su Canale 5 e con la conduzione di Alfonso Signorini.

