La notte nel cuore
La notte nel cuore
SERIE TV
25 agosto 2025

La notte nel cuore, la puntata del 24 agosto in streaming

La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 24 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 24 agosto è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 24 agosto de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sevilay (Leyla Tanlar) in una scena de La notte nel cuore
Sevilay (Leyla Tanlar) in una scena de La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 24 agosto

Sevilay ha scoperto di essere stata adottata e inveisce contro Cihan per averle mentito.

Nihayet riceve la visita di Hikmet infuriata per il segreto che l'anziana donna ha rivelato a Sevilay.

Sumru trova lavoro in un negozio di tappeti e può iniziare così a contribuire alle spese di mantenimento nella casetta dove ha trovato alloggio con sua madre ed Enise.

Melek ha scoperto di essere incinta e non sa cosa fare.

Sevilay chiede a Hikmet, davanti a tutta la famiglia, chi siano i suoi veri genitori. A una battuta infelice di Esat su di lei, Cihan perde il controllo e dice alla sua famiglia che d'ora in poi sarà lui a prendere ogni decisione.

Melek si ritrova disperata a fare i conti con la gravidanza inattesa. In preda allo sconforto, la ragazza si ferma sul ciglio di una scarpata. A casa, Nuh inizia a temere il peggio per Melek.

Sevilay decide di scappare di casa e raggiunge Nuh, dichiarandosi ormai disposta a fuggire con lui ovunque.

