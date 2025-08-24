La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 24 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Sevilay (Leyla Tanlar) in una scena de La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 24 agosto

Sevilay ha scoperto di essere stata adottata e inveisce contro Cihan per averle mentito.

Nihayet riceve la visita di Hikmet infuriata per il segreto che l'anziana donna ha rivelato a Sevilay.

Sumru trova lavoro in un negozio di tappeti e può iniziare così a contribuire alle spese di mantenimento nella casetta dove ha trovato alloggio con sua madre ed Enise.

Melek ha scoperto di essere incinta e non sa cosa fare.

Sevilay chiede a Hikmet, davanti a tutta la famiglia, chi siano i suoi veri genitori. A una battuta infelice di Esat su di lei, Cihan perde il controllo e dice alla sua famiglia che d'ora in poi sarà lui a prendere ogni decisione.

Melek si ritrova disperata a fare i conti con la gravidanza inattesa. In preda allo sconforto, la ragazza si ferma sul ciglio di una scarpata. A casa, Nuh inizia a temere il peggio per Melek.

Sevilay decide di scappare di casa e raggiunge Nuh, dichiarandosi ormai disposta a fuggire con lui ovunque.

