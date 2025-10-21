La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 21 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una scena de La forza di una donna 2

Arrivata nella hall dell’albergo, Bahar, visibilmente sconvolta, osserva da lontano Sarp insieme alla sua famiglia. È in quel momento che scopre la verità: Sarp è sposato con Piril e hanno due figli.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00.

