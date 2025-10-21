La puntata de La notte nel cuore , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin ( Behram di Tradimento ) e Hafsanur Sancaktutan ( Leyla di If You Love ), andata in onda martedì 21 ottobre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Melek in una scena de La notte nel cuore

Tahsin torna a Villa Sansalan per sfrattare i rivali e Samet ha un malore. Viene portato in ospedale dove gli viene diagnosticata un'emorragia cerebrale con conseguente paralisi. Viene poi trasferito nell'ospedale universitario di Ankara e la famiglia Sansalan discute su chi sarà il tutore legale del padre.

La polizia non trova il cadavere di Gurcan nel giardino di Tahsin, perché Nuh l'ha spostato in un luogo segreto. Scoppia un altro litigio perché Nuh non accetta che Melek parli ancora con Cihan.

Esma decide di tenere il bambino, perché la ginecologa le diagnostica una rara malformazione dell'utero dicendole che, se interromperà la gravidanza, non potrà più dare alla luce dei figli. Sumru e Nihayet la sostengono, mentre Canan e Hikmet cercano di dissuaderla, dicendole che Esat non la sposerà mai. Poi Canan rivela a Bunyamin le sue intenzioni di impossessarsi del bambino una volta che sarà nato.

Nuh e Sevilay ricevono la notizia che si è resa disponibile una data per il loro matrimonio la settimana successiva.

Esat, sentendosi sempre più minacciato dalla presenza del fratello, prova a percorrere un'altra strada, cercando un'alleanza con Nuh: intende, infatti, presentare una proposta al consiglio di amministrazione e vuole che lui convinca Tahsin a votare a suo favore; sebbene il ragazzo sembri accettare, durante la riunione si esprime contrario, svergognando Esat.

Esat non ha altra scelta che ubbidire a Cihan, il che quale gli ordina di sposare Esma: i due convolano a nozze la sera stessa, ma dopo la cerimonia, trascorsa solo qualche ora, lui si riveste e esce, lasciando la ragazza sola nel letto.

Nel frattempo, Cihan organizza una cena romantica per chiedere a Melek di sposarlo; anche Nuh fa una sorpresa a Sevilay facendole trovare i DVD dei suoi film romantici preferiti per guardarne uno insieme.

