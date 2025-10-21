Negli episodi 79, 80 e 81 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 21 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tahsin torna a Villa Sansalan per sfrattare i rivali e Samet ha un malore.

La polizia non trova il cadavere di Gurcan nel giardino di Tahsin.

Esma decide di tenere il bambino perché la ginecologa le diagnostica una rara malformazione dell'utero dicendole che, se interromperà la gravidanza, non potrà più dare alla luce dei figli.

Samet si aggrava e la famiglia Sansalan discute su chi sarà il tutore legale del padre.

Nuh smaschera Esat durante la riunione del consiglio di amministrazione.

Esat non ha altra scelta che ubbidire a Cihan, il che quale gli ordina di sposare Esma.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 21 ottobre su Canale 5.

