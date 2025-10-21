La puntata integrale del 22 ottobre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 2

Lacin, dopo aver visto le fotografie di Omer, gli chiede se abbia un fratello. Lui, visibilmente turbato, risponde che lo aveva ma che dopo il funerale della madre ha scelto di andarsene e non tornare più.

Derya è sempre più angosciata per la sparizione di Pars.

Defne vuole tornare alla normalità e decide di tornare a scuola.

Eren comunica ad Ilgaz che la mano mozzata appartiene a Pars.

Ilgaz interroga Igor e lui gli dice che ucciderà tutti i suoi cari; Ilgaz va nel panico e Ceylin cerca di tranquillizzarlo.

Derya interroga Igor nella speranza di scoprire dove si trova Pars e se sia ancora vivo.

