La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 24 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

Bahar (Deniz Cakir) in una scena di Innocence

Innocence, la trama della puntata del 24 agosto

Ela si è allontanata da casa e la sua famiglia sospetta che possa essere con Ilker.

Irem ha diffuso un video, diventato virale, in cui annuncia ai suoi follower di volersi uccidere, non riuscendo più a sostenere il peso del tradimento di Ilker con Ela.

In realtà, il suicidio è solo una finzione e, una volta in ospedale, la verità viene fuori.

Hale però decide di sfruttare la risonanza che ha avuto il video di Irem e convince la ragazza a diffondere un secondo video di scuse per il suo gesto, in cui ammette anche che l'incontro tra Ela e Ilker la sera del suo tentato suicidio, non c'è mai stato.

Ilker ha incontrato Ela quella sera e con lei si sono recati sul posto dove tutto ha avuto inizio ed Ela ha ricordato tutto.

Ilker racconta l'accaduto ad Hale che, a questo punto, per proteggere suo figlio, organizza la sua fuga alle Isole Cayman.

