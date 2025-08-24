Innocence, la puntata del 24 agosto in streaming
La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 24 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
Innocence, la trama della puntata del 24 agosto
Ela si è allontanata da casa e la sua famiglia sospetta che possa essere con Ilker.
Irem ha diffuso un video, diventato virale, in cui annuncia ai suoi follower di volersi uccidere, non riuscendo più a sostenere il peso del tradimento di Ilker con Ela.
In realtà, il suicidio è solo una finzione e, una volta in ospedale, la verità viene fuori.
Hale però decide di sfruttare la risonanza che ha avuto il video di Irem e convince la ragazza a diffondere un secondo video di scuse per il suo gesto, in cui ammette anche che l'incontro tra Ela e Ilker la sera del suo tentato suicidio, non c'è mai stato.
Ilker ha incontrato Ela quella sera e con lei si sono recati sul posto dove tutto ha avuto inizio ed Ela ha ricordato tutto.
Ilker racconta l'accaduto ad Hale che, a questo punto, per proteggere suo figlio, organizza la sua fuga alle Isole Cayman.
