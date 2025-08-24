Mediaset Infinity logo
Innocence
SERIE TV
24 agosto 2025

Innocence, la puntata del 24 agosto in streaming

La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 24 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 24 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Bahar (Deniz Cakir) in una scena di Innocence
Bahar (Deniz Cakir) in una scena di Innocence

Innocence, la trama della puntata del 24 agosto

Ela si è allontanata da casa e la sua famiglia sospetta che possa essere con Ilker.

Irem ha diffuso un video, diventato virale, in cui annuncia ai suoi follower di volersi uccidere, non riuscendo più a sostenere il peso del tradimento di Ilker con Ela.

In realtà, il suicidio è solo una finzione e, una volta in ospedale, la verità viene fuori.

Hale però decide di sfruttare la risonanza che ha avuto il video di Irem e convince la ragazza a diffondere un secondo video di scuse per il suo gesto, in cui ammette anche che l'incontro tra Ela e Ilker la sera del suo tentato suicidio, non c'è mai stato.

Ilker ha incontrato Ela quella sera e con lei si sono recati sul posto dove tutto ha avuto inizio ed Ela ha ricordato tutto.

Ilker racconta l'accaduto ad Hale che, a questo punto, per proteggere suo figlio, organizza la sua fuga alle Isole Cayman.

