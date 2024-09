Scopriamo chi è l'esperta di cybercecurity che entrerà come concorrente nella Casa del GF

Ilaria Clemente è una concorrente ufficiale del Grande Fratello. L'esperta di cybersecurity prenderà parte alla prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 a partire dal 16 settembre.

Ilaria Clemente vivrà nella Casa più spiata d'Italia insieme a tutti gli altri concorrenti, tra cui alcuni volti noti come Jessica Morlacchi, le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere e tanti altri.

Chi è Ilaria Clemente: anni, carriera, lavoro

Ilaria Clemente è una concorrente del Grande Fratello

Ilaria Clemente viene da Roma e nella vita si occupa di sicurezza informatica. Dichiara: "Mi piace ridere e mi piace far ridere, soprattutto". Nella clip di presentazione fa un appello alle ragazze "in fissa per il fisico": "Pensate alla persona, perché è molto più importante".

Ilaria Clemente è pronta al debutto televisivo entrando nella Casa del Grande Fratello, in partenza il 16 settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e i commenti di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste di questa edizione. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE