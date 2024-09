Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024, ci sarà anche Iago García, attore spagnolo noto in Italia per aver lavorato ne Il Segreto e Un altro domani

Iago García è tra i concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2024, condotto da Alfonso Signorini e in partenza lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

Noto attore spagnolo molto amata in Italia, Iago è pronto a farsi conoscere nella Casa.

Su Mediaset Infinity, potete trovare i nomi di tutti i concorrenti già annunciati del cast del Grande Fratello 2024. Due donne affiancheranno Alfonso Signorini quest'anno: Cesara Buonamici ritornerà per il secondo anno a vestire i panni dell'opinionista insieme a Beatrice Luzzi.

Iago García: chi è, anni, carriera, fidanzata

Nato nel 1979 a Ferrol in Spagna, Iago García ha 44 anni ed è un attore molto noto in Spagna e a livello internazionale grazie a numerosi ruoli in soap opera di grande successo.

Dopo aver studiato recitazione a Madrid, inizia a lavorare come attore fin da giovane sia in Spagna che in Italia. La notorietà arriva grazie al ruolo di Don Olmo Mesía ne Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo).

Nel corso della sua carriera, Iago Garcia partecipa a diverse soap molto amate in Italia come: Una vita (Acacias 38), nel ruolo di Justo Núñez, e Un altro domani (Dos vidas), interpretando Ventura Vélez de Guevara.

