Scopriamo quando va in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello in prima serata su Canale 5

La porta rossa della Casa del Grande Fratello sta per aprirsi.

Dopo l'annuncio del ritorno di Cesara Buonamici come opinionista, che quest'anno verrà affiancata da Beatrice Luzzi, scopriamo quando andrà in onda la prima puntata del GF 2024 condotto da Alfonso Signorini.

Su Mediaset Infinity, s ono stati ufficializzati i nomi dei primi concorrenti del Grande Fratello 2024. Nel cast del reality troviamo: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, Jessica Morlacchi, Luca Calvani e tanti altri.

Quando inizia il Grande Fratello 2024

La prima puntata del Grande Fratello 2024 va in onda lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity, potete rimanere aggiornati su tutte le novità e gli appuntamenti della Casa più spiata d'Italia.

