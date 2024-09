Un emozionante ritorno per Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024. Dopo essere stata una delle protagoniste della scorsa edizione del reality, Beatrice Luzzi ricoprirà il ruolo di opinionista accanto a Cesara Buonamici.

È stata proprio la conduttrice del TG5, che ritorna per il secondo anno in veste di opinionista, a dare la notizia ufficiale nello studio di Verissimo.

Beatrice Luzzi: chi è, anni, lavoro, carriera

Beatrice Luzzi è nata il 14 novembre del 1970 a Roma e ha 53 anni. Dopo essersi laureata in scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma, ha iniziato a studiare teatro per diventare un'attrice. Nel corso della sua carriera, ha lavorato per la televisione, il cinema e il teatro. Tra i suoi ruoli più celebri quello di Eva Bonelli nella soap opera Vivere, personaggio che ha interpretato per tre anni tra il 1999 e il 2001. Oltre ad aver recitato in molte fiction di successo, Beatrice Luzzi ha ricoperto il ruolo di conduttrice tv, autrice e regista.

Nel settembre del 2023, l'attrice ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello diventando uno dei volti più amati e discussi del reality.

Tante emozioni, scontri e legami profondi hanno caratterizzato il lungo percorso di Beatrice Luzzi nella Casa.

Durante la finale del Grande Fratello 2023, l'attrice è arrivata a un passo dalla vittoria posizionandosi al secondo posto.

