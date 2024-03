Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi: "Mi hai fatto male"

Durante una partita a carte nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ripercorrono la storia del loro rapporto. In sei mesi, i due inquilini sono passati da momenti di grande affetto ad accesi litigi fino a mesi di lontananza e completo distacco.

Solo nelle ultime settimane, Giuseppe e Beatrice si sono riavvicinati anche se Beatrice ha chiarito che non vede un futuro nel rapporto con Giuseppe.

"So dove ho sbagliato e dove non ho sbagliato. Ora è facile dire se tornassi indietro", dichiara il ragazzo che confessa di essere pentito di molti errori fatti nei confronti dell'attrice.

"Io penso che l'errore più grande che hai fatto è stato non aprire una porta e ritirarti indietro. Quando ti sei trovato in difficoltà con me e con la Casa", replica Beatrice.

Giuseppe riflette sulle settimane passate come una coppia all'interno della Casa: "Noi litigavamo sempre. Quando fai del bene, ne vale sempre la pena". Ripensando al passato, Beatrice sottolinea il suo dolore: "Ti ho dato il cuore. A me hai fatto del male però".

"A oggi modificherei tante cose se potessi tornare indietro. Ti ho detto un sacco di volte che ho sbagliato i comportamenti nei tuoi confronti. Dovevo prendere qualche posizione in più", risponde Giuseppe.

Beatrice Luzzi: "La storia con Giuseppe non può funzionare"

Durante la puntata del Grande Fratello in onda giovedì 7 marzo, Beatrice Luzzi aveva parlato del rapporto con Giuseppe Garibaldi.

Nel confessionale del GF, Beatrice aveva confidato ad Alfonso Signorini i problemi nel rapporto con l'inquilino: "Uno dei primi giorni io dissi per onestà a Giuseppe che la storia non avrebbe retto per due motivi: il primo è che lui è giovane e deve farsi una famiglia, il secondo è che io ho una famiglia. E le due cose non sono compatibili. Da lì lui probabilmente si fece molti dubbi sulla mia sincerità, cosa che non gli ho mai perdonato".

