Cosa succede al Grande Fratello il 7 marzo? La puntata in diretta

L'attesa per la quarantaduesima puntata del Grande Fratello è finita. Nell'appuntamento di giovedì 7 marzo, in prima serata su Canale 5, va in scena un nuovo capitolo legato alla crescente complicità tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, con Alfonso Signorini pronto a indagare sulla reale natura del rapporto instaurato tra i due concorrenti. Non si tratta, però, dell'unica questione amorosa da affrontare durante la serata, dato che l'ultimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero non è stato molto apprezzato dalla ragazza. Sorpresa in arrivo, invece, per Federico Massaro, con il ragazzo finito al televoto insieme a Simona Tagli, Letizia Petris, Greta Rossetti e Grecia Colmenares. Non resta che seguire la puntata in diretta, su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, per scoprire chi dovrà abbandonare la casa?

La puntata si apre con le riflessioni che coinvolgono Simona Tagli, la quale appare molto distante da diversi concorrenti della Casa, a partire da Anita e Alessio. Proprio questi ultimi due inquilini vengono chiamati poco dopo in confessionale per chiarire il loro rapporto: negli ultimi giorni, infatti, il loro legame è cresciuto, con una chimica che a questo punto sembra essere incontrollabile. Si riapre anche il capitolo legato a Mirko e Perla, con i due che dopo il confronto della scorsa puntata appaiono distanti, senza però nascondere l'intenzione di volersi chiarire senza le telecamere. L'attenzione si sposta dunque su Federico Massaro, che prima torna sulla discussione che nei giorni scorsi lo ha coinvolto con Perla, mentre poco dopo è chiamato in giardino per riabbracciare la mamma Carla. Quindi è il momento dei verdetti: Alfonso Signorini svela l'eliminato della puntata tra i sette concorrenti finiti in nomination, per poi aprire un televoto che decreterà il secondo finalista di questa edizione, dopo Beatrice Luzzi.

