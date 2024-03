Serata particolarmente intensa al Grande Fratello per Federico Massaro, che durante la puntata di giovedì 7 marzo prima è protagonista di un nuovo confronto con Perla Vatiero e poi ricevere la sorpresa della mamma Carla. Come ricostruito nella clip mostrata da Alfonso Signorini, il concorrente aveva preso parte a un acceso diverbio con Perla al termine della scorsa puntata. Parole e pensieri che vengono ripresi in salotto durante la diretta del 7 marzo e che non sembrano riavvicinare i due inquilini. "Non è nessuno per dirmi di andare fuori dalla Casa, perché sto facendo un percorso che voglio portare a termine nonostante le mie sofferenze - ha spiegato Perla - Federico non ha avuto tatto nell'aprire quel discorso in assenza mia, anche perché ha messo in mezzo anche cose del passato che non voglio riprendere. Non permetto a lui di parlarmi di valori". Parole alle quali Federico risponde tempestivamente: "I valori che mi hanno insegnato i miei genitori sono molto diversi; io avrei fatto molto diversamente".

Dopo il confronto, per Federico è il momento di ricevere la dolce sorpresa della mamma Carla, che lo raggiunge in giardino per intonare una canzone che gli cantava quando era piccolo. "So che stare qui dentro è dura, io ti seguo sempre e sono veramente fiera di te". "Ha ragione tuo papà a dire di essere sempre sinceri. E tu lo sei - ha quindi proseguito, per poi concludere - I tuoi valori probabilmente sono anche quelli degli altri, semplicemente è che ognuno di noi ha un modo di interpretarli diversamente".

