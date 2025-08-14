Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 14 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 14 agosto

Ece Özdikici (Jale Demir) e Oktay Gürsoy (Sinan) in una scena di La forza di una donna

La separazione tra Jale e Musa procede e Musa si trasferisce in un appartamento a pochi passi da Bahar. Dopo la cena di benvenuto a casa di Bahar, Musa conosce Yeliz e tra i due scatta qualcosa.

Jale è estremamente preoccupata per la salute mentale di Sirin e per il fatto che attualmente il suo midollo osseo è l'unico compatibile con quello di Bahar. Sezai le offre alcuni consigli utili e si avvicina a lei, ma la donna è assorbita dal divorzio.

Nel frattempo, Alp tenta di comunicare con la madre, che è a conoscenza di segreti riguardanti Piril e Suat che non intende svelare. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE