Anita Olivieri su Alessio Falsone "Non riesco a controllare questa cosa"

Cosa sta succedendo tra Anita Olivieri e Alessio Falsone? Nella Casa del Grande Fratello la complicità tra i due concorrenti continua a crescere e di fronte a una serie di riflessioni emerse negli ultimi giorni, durante la puntata di giovedì 7 marzo Alfonso Signorini li convoca in confessionale per un nuovo confronto. "Anita è il mio alter ego, caratterialmente siamo veramente tanto tanto simili. Questa cosa un po' mi spaventa, ma dall'altra mi affascina", spiega Alessio, senza nascondere la difficoltà nel frenare l'istinto. "Lui mi ha preso subito la testa ed è una cosa che non è mai capitata a nessuno dei due", ammette Anita. Mentre in studio c'è chi si sbilancia, a partire da Fiordaliso. "Io non ho mai visto Anita così", commenta l'ex concorrente invitando la ragazza a lasciarsi andare.

Poco dopo, però, Anita è chiamata a riflettere sul rapporto con Edoardo, con cui è stata legata per dieci anni prima di un periodo di distacco alla vigilia dell'inizio del reality. "Io non rinnego nulla di quello che ho detto, Edoardo è l'unica persona con cui io sono stata seriamente - commenta la concorrente - Chiaramente ora sono in difficoltà, entrare qui era anche un modo per capire come andare avanti con Edoardo". E ancora: "Purtroppo non posso decidere questa cosa di Alessio. Ci sto provando, ma non riesco a controllarla". Alfonso Signorini offre dunque l'occasione allo stesso Edoardo di contattare Anita in diretta, ma la proposta non si concretizza. "Se lui mi sta ascoltando, voglio solo dirgli che purtroppo non posso comandare le mie sensazioni. Mi sento anche una ragazza di ventisei anni, ho provato in tutti i modi a pensare al nostro rapporto, ma se questa cosa è capitata...", ha detto ancora Anita prima di ricongiungersi ad Alessio.

"Io voglio fare le cose nel modo giusto, senza forzare niente. Per me è una situazione scomoda", insiste ancora Alessio. Quindi il conduttore del programma offre un nuovo assist: "Se Anita si salva dalla nomination, prendo io l'impegno e organizziamo questa sera stessa una cena a lume di candela solo per voi due". Dopo aver letto il verdetto che vede l'eliminazione di Grecia Colmenares, il conduttore tiene dunque fede alla promessa e riserva ai due inquilini un momento particolarmente romantico nella suite della casa.

