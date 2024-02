Anita Olivieri bacia il fidanzato Edoardo dopo cinque mesi: "Mi manchi"

Durante la puntata del 14 febbraio del Grande Fratello, Anita Olivieri incontra dopo cinque mesi il fidanzato Edoardo.

“Non possiamo perdere quello che abbiamo costruito in dieci anni. Siamo fatti per stare insieme, l’ho sempre pensato”, dice la concorrente prima di rivederlo.

“Capisco che sia stato difficile per te dare risposte a chi ti chiedeva di dare etichette al nostro rapporto”, dice Edoardo. “So che è difficile spiegare il sentimento che c’è tra di noi. Siamo stati insieme dieci anni, ci siamo conosciuti quando eravamo piccolini, poi ci siamo lasciati, ci siamo ritrovati, abbiamo ricominciato a frequentarci pochi mesi prima che tu entrassi qui dentro e io sono venuto qui oggi perché ti voglio dire che tutte le certezze che hai lasciato a casa prima di entrare qua sono ancora lì che ti aspettano. Non è stato un periodo facile perché è difficile vederti in momenti di sconforto e non poterti aiutare. Non scendere a compromessi. Mi manchi tanto”.

Terminato il freeze, i due si scambiano un lungo bacio: “Che strano vederti, mi ero dimenticata la tua faccia”, scherza Anita.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE