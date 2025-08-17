Innocence, la puntata del 17 agosto in streaming
La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 17 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 17 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.
Innocence, la trama della puntata del 17 agosto
Irem è indagata e online e sui giornali non si fa che parlare di lei. Nel mentre, sia Harun che Hale cercano di rintracciare Sertac Kaya tramite i propri avvocati. La posizione di Irem si fa sempre più complicata, specialmente dopo la deposizione che ha rilasciato alla polizia. Hale, per mostrare all'opinione pubblica il suo sostegno a Irem, organizza una cena e pubblica sui suoi profili social le foto delle due famiglie unite e sorridenti. Ela viene finalmente dimessa dall'ospedale e, al suo ritorno a casa, la aspetta una festa a sorpresa per il suo compleanno. Tutto sembra andare per il meglio quando Ela, ancora turbata e fragile, abbandona la festa e si chiude nella sua camera. Andati via gli ospiti, Timur e Bahar discutono. Timur è convinto che la cosa migliore per Ela sarebbe stato accettare i soldi che Hale aveva offerto loro e lasciare la Turchia.
