Innocence, le anticipazioni della puntata del 23 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda sabato 23 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di sabato 23 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, in un flashback si vede Irem colpire Bahar.
Innocence: le anticipazioni del 23 agosto
In un flashback, Irem è a casa di Ela per scusarsi per averle strappato l'orecchino lacerandole il lobo sinistro, ma la situazione si fa tesa quando Ela chiama Ilker e gli dice di raggiungerla fingendo di essere sola in casa.
Sconvolta, Irem prende un vaso per spaccarlo in testa a Ela, ma finisce per colpire Bahar.
