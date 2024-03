Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno parlato del loro rapporto insieme ad Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 4 marzo del Grande Fratello.

Nelle ultime settimane nella Casa, la complicità tra i due inquilini è cresciuta sempre di più. Anita aveva ammesso al conduttore il suo interesse per Alessio: “Non mi aspettavo questa cosa. Pensavo di essere indenne. Alessio mi mette in difficoltà. Io non ho mai avuto così tante attenzioni quindi non sono abituata”.

Anita Olivieri vicina ad Alessio Falsone al Grande Fratello

Ora, la ragazza sembra intenzionata a vivere con serenità il suo rapporto con Alessio Falsone. Parlando con Massimiliano Varrese, la ragazza condivide i suoi pensieri su Alessio: "Tutto mi aspettavo tranne questo, soprattutto alla fine. Avere una cosa all'inizio mi sarebbe anche piaciuto. È una cosa bella, mi fa stare bene. La voglia di provare emozioni, la voglia di lasciarsi andare".

"Non ti nascondi dietro un dito e questo ti fa onore", commenta Massimiliano.

Alessio Falsone scherza con Anita: "Io mi sono esposto di più"

I due inquilini iniziano una conversazione durante la quale si stuzzicano a vicenda su un loro possibile futuro insieme. "Io gioco il giusto, non voglio perdere tempo. Fuori è difficile al prescindere. So già cosa succede fuori", spiega Alessio.

"Non pensare. Hai già la mia attenzione. Fidati. Proprio perché siamo simili pensiamo le stesse cose da entrambi gli estremi. Sia poco che tanto", dichiara Anita parlando dei loro caratteri molto simili.

"Io so giocare. Perdere non è per forza una sconfitta. C'è un grande ego da entrambe le parti. Io ho fatto di più rispetto a te. Io mi sono esposto di più", conclude il ragazzo.

Nascerà qualcosa tra Alessio e Anita oppure i due inquilini rimarranno solo amici?

