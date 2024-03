Anita Olivieri e Alessio Falsone sembrano legati da una forte complicità al Grande Fratello: la ragazza parla per la prima volta del suo rapporto con Alessio

“Non mi aspettavo questa cosa. Pensavo di essere indenne. Alessio mi mette in difficoltà”.

Nella puntata di lunedì 4 marzo del Grande Fratello, Anita Olivieri parla per la prima volta a cuore aperto della sua complicità nata con Alessio Falsone.

Nella Mystery Room del GF, la ragazza confessa ad Alfonso Signorini di non essere indifferente alle continue attenzioni di Alessio: “Non riesco a sostenere il suo sguardo. Io voglio dire la verità. Io non ho mai avuto così tante attenzioni quindi non sono abituata, lui ha capito dove andare a parare”.

Anita Olivieri, il rapporto con Alessio Falsone al Grande Fratello

Parlando della sua storia con Edoardo fuori dalla Casa, Anita chiarisce: "Io sono entrata qui da single. Io Edoardo l’ho visto 20 giorni prima di entrare. Lui sapeva che io entravo così. La mia mente era occupata. Alessio mi mette in difficoltà, non so che farci, è così e basta".

Alessio Falsone raggiunge la ragazza e scherza sul loro rapporto: "Non pensavo di finirci così dentro. Siamo qui e si balla. Quando usciremo, andremo a cena".

