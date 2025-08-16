Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 17 agosto, Cruz nomina Pia sua cameriera personale e le chiede di informare maggiordomi e governante. Petra ne è chiaramente infastidita.

La Promessa, le anticipazioni del 17 agosto

Catalina chiede a Cruz di partecipare alle nozze come testimone di Pelayo, ma la marchesa rifiuta e Manuel sente la conversazione. Romulo chiede a Ricardo di porre fine al rancore verso Pia per avergli nascosto di essere ancora viva.

