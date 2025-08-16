La Promessa, le anticipazioni del 17 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 17 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 17 agosto, Cruz nomina Pia sua cameriera personale e le chiede di informare maggiordomi e governante. Petra ne è chiaramente infastidita.
La Promessa, le anticipazioni del 17 agosto
Catalina chiede a Cruz di partecipare alle nozze come testimone di Pelayo, ma la marchesa rifiuta e Manuel sente la conversazione. Romulo chiede a Ricardo di porre fine al rancore verso Pia per avergli nascosto di essere ancora viva.
Leggi anche
PROMO
Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity
Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity
Living
I trucchi e i consigli ad hoc per gustarla come a Palermo
I trucchi e i consigli ad hoc per gustarla come a Palermo
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda domenica 17 agosto su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda domenica 17 agosto su Canale 5