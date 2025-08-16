Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
16 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 17 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 17 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
la promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 17 agosto, Cruz nomina Pia sua cameriera personale e le chiede di informare maggiordomi e governante. Petra ne è chiaramente infastidita.

La Promessa, le anticipazioni del 17 agosto

Catalina chiede a Cruz di partecipare alle nozze come testimone di Pelayo, ma la marchesa rifiuta e Manuel sente la conversazione. Romulo chiede a Ricardo di porre fine al rancore verso Pia per avergli nascosto di essere ancora viva.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

PROMO

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Granita: la Sicilia in un bicchiere, un lusso gourmet a tutte le latitudini

Living

Granita: la Sicilia in un bicchiere, un lusso gourmet a tutte le latitudini

I trucchi e i consigli ad hoc per gustarla come a Palermo

I trucchi e i consigli ad hoc per gustarla come a Palermo

Innocence, le anticipazioni del 17 agosto

SERIE TV

Innocence, le anticipazioni del 17 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda domenica 17 agosto su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda domenica 17 agosto su Canale 5

La forza di una donna, il riassunto della settimana dall'11 al 15 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, il riassunto della settimana dall'11 al 15 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity