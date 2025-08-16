Innocence, le anticipazioni della puntata del 17 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda domenica 17 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenice 17 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Irem è stata indagata e sui social e sui giornali non si fa che parlare di lei.
Innocence: le anticipazioni del 17 agosto
Irem risulta essere indagata ed è sulla bocca di tutti. Intanto, sia Harun che Hale, tramite i propri avvocati, stanno cercando di rintracciare Sertac Kaya.
La posizione di Irem si fa sempre più complicata, soprattutto dopo la deposizione che ha rilasciato alla polizia.
Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie
Leggi anche
PROMO
Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity
Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity
Living
I trucchi e i consigli ad hoc per gustarla come a Palermo
I trucchi e i consigli ad hoc per gustarla come a Palermo
ANTICIPAZIONI
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola