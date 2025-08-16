Nella nuova puntata di domenice 17 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Irem è stata indagata e sui social e sui giornali non si fa che parlare di lei.

Innocence: le anticipazioni del 17 agosto

Irem risulta essere indagata ed è sulla bocca di tutti. Intanto, sia Harun che Hale, tramite i propri avvocati, stanno cercando di rintracciare Sertac Kaya.

La posizione di Irem si fa sempre più complicata, soprattutto dopo la deposizione che ha rilasciato alla polizia.

