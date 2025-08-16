Mediaset Infinity logo
Innocence
SERIE TV
16 agosto 2025

Innocence, le anticipazioni della puntata del 17 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda domenica 17 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Una scena di Innocence

Nella nuova puntata di domenice 17 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Irem è stata indagata e sui social e sui giornali non si fa che parlare di lei.

Innocence: le anticipazioni del 17 agosto

Irem risulta essere indagata ed è sulla bocca di tutti. Intanto, sia Harun che Hale, tramite i propri avvocati, stanno cercando di rintracciare Sertac Kaya.

La posizione di Irem si fa sempre più complicata, soprattutto dopo la deposizione che ha rilasciato alla polizia.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

