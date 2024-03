La puntata del Grande Fratello in onda giovedì 7 marzo regala emozioni, confronti e colpi di scena, ma anche l'apertura del televoto che decreterà il secondo finalista di questa edizione. Dopo il verdetto che ha visto l'eliminazione di Grecia Colmenares, Alfonso Signorini raduna i concorrenti attorno al tavolo dei piramidali, dando il via a una dura prova. Coloro che raccolgono il piramidale rosso possono sognare la finale, mentre chi pesca il nero deve scegliere uno dei concorrenti da escludere dal televoto.

Sergio esclude Simona, con la quale non è riuscito a legare in maniera particolare; Paolo indica invece Alessio, in quanto è l'ultimo arrivato. Infine Anita esclude Federico, mentre Perla mette da parte Massimiliano, dando però il via alle polemiche. "La verità viene sempre fuori, questo è quello che ho detto nelle puntate scorse ed è confermato", spiega l'attore, facendo poi notare all'inquilina di aver favorito un non veterano, ovvero Sergio.

Ma le sfide per gli otto che hanno superato i piramidali non sono ancora finite, perché poco più tardi tutti i concorrenti vengono sottoposti a un nuovo giro di nomination per eleggere solo quattro di loro da mandare il televoto per staccare il pass per la finale. I primi otto vengono chiamati a fare delle nomination palesi, mentre gli altri esprimono il loro voto nel segreto del confessionale. A superare questa fase e ad accedere dunque al televoto sono Letizia, Anita, Paolo e Rosy. Ora spetta al pubblico decidere chi potrà accedere alla finale.

