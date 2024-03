Nella puntata di lunedì 4 marzo del Grande Fratello, Perla Vatiero entra nello studio del reality e si confronta con Fiordaliso dopo aver passato alcuni giorni molto difficili nella Casa. La ragazza avrebbe alcuni dubbi sul suo futuro e sulla seconda possibilità data a Mirko Brunetti.

“Fai quello che vuoi. Non tenere il freno a mano. Pensati da sola, senza Perla e Mirko. Tu sei una donna forte. Tu sei amata perché sei Perla. Tu esisti anche senza Mirko”, sono le parole di Fiordaliso per sostenere Perla.

“Il mio ti amo nei confronti di Mirko c’è sempre stato e non è mai sparito. Darmi una seconda possibilità è ben diverso dal dire che siamo fidanzati”, è la replica di Perla.

I messaggi in codice di Perla Vatiero

Alfonso Signorini mostra alcune clip dove vediamo Perla, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti mentre parlano insieme grazie a un codice.

Gli inquilini parlano dei loro rapporti nella Casa attraverso alcune metafore. Al centro dell'attenzione anche il rapporto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone.

Mirko Brunetti si allontana da Perla Vatiero al Grande Fratello

Mirko Brunetti si allontana da Perla Vatiero

Mirko Brunetti raggiunge Perla nello studio e sembra essere molto deluso dai comportamenti della ragazza: "Per me non c'è niente da ridere. Ho poco da aggiungere. Ho visto altro, ci sono tanti altri comportamenti. I miei dubbi oggi hanno conferma".

"Discorsi che vengono aperti solo dopo le due di notte. Mi dispiace, sono molto deluso", continua Mirko riferendosi al rapporto tra Perla e Alessio.

"Quali gesti?", chiede Perla. "Se volevi togliermi dei dubbi, non lo hai fatto così. Io non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma", risponde il ragazzo.

Perla non riesce a trattenere le lacrime dopo aver sentito le parole di Mirko: "A me non piace Alessio. Mi piace come persona. Mi dà tanto all'interno della Casa, mi fa ridere. Mirko non è il mio porto sicuro".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE