Perla Vatiero: "Non sono fidanzata con Mirko, ma ho preso un impegno"

"Nel sottolineare che non sono fidanzata, non intendo negare di aver preso un impegno. Ho fatto una scelta, condivisa con Mirko, e al di fuori di questo contesto dovremo affrontare molte questioni e capire se davvero possiamo stare insieme". Durante la puntata del 28 febbraio del Grande Fratello, Perla Vatiero spiega che dare una seconda possibilità alla storia con Mirko Brunetti non significhi necessariamente ricominciare la relazione.

In studio, Mirko commenta: "Durante quei cinque giorni abbiamo discusso e condiviso molte cose. Non sono felice di queste parole, ma voglio fidarmi di Perla. Quei cinque giorni sono stati un punto di partenza, non un punto di arrivo".

Perla Vatiero e Mirko Brunetti al Grande Fratello

L'ex concorrente affronta anche il tema della gelosia nei confronti di Alessio Falsone, con cui Perla si è recentemente avvicinata: "La gelosia era dovuta a delle insicurezze che dovevo superare. Vedevo Perla cercare attenzioni, il che poteva creare delle ambiguità. Oggi continuo a fidarmi perché le ho detto che la aspetto".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE