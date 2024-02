"Si vedeva che tra di noi c’era tanta confusione, anche perché siamo distanti. Siamo riusciti a capire che il sentimento non è mai svanito". Perla Vatiero commenta così l'amore ritrovato per Mirko Brunetti, che per tre giorni è tornato al Grande Fratello per poter chiarire il rapporto con l'ex fidanzata.

"Sono stati tre giorni che mi hanno travolto completamente perché ho messo a nudo le mie debolezze e le mie insicurezze," spiega Mirko in passerella. "Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore". Perla conferma: "Ce lo siamo anche detti. L’unica certezza è che l’amore tra di noi non è mai finito".

Perla raggiunge Mirko in passerella per riabbracciarsi e, finalmente, i due si baciano: "Un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità. Quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita, in realtà. Ci siamo dati troppo", dichiara Mirko commosso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE