Mirko Brunetti torna nella Casa del Grande Fratello per qualche giorno e incontra l'ex fidanzata

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 14 febbraio, Mirko Brunetti torna nella Casa e per qualche giorno vivrà in Tugurio.

I primi a incontrarlo sono Grecia Colmenares e Letizia Petris, che devono reggere il gioco di Alfonso Signorini e raccontare agli altri inquilini che il nuovo concorrente sarà un noto giocatore di calcio spagnolo.

Le due concorrenti quindi comunicano a Perla Vatiero che è stata scelta per vivere con lui in Tugurio. "Ho pensato realmente che ci fosse un nuovo concorrente", esclama riabbracciando l'ex fidanzato.

"Mirko non è un nuovo concorrente però gli abbiamo concesso di fermarsi qualche giorno in modo che voi possiate stare più tempo insieme", spiega Alfonso Signorini. "I confronti di dieci minuti portavano poco. È importante rimettere le cose al loro posto", commenta Mirko. "Il nostro è un vissuto che nasce fuori dalle telecamere. È una situazione difficile. Stare insieme dei giorni ci farà bene. Cerco tante risposte anche io".

