La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 26 luglio su Canale 5

La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda sabato 26 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Ilker (Serkay Tutuncu) in Innocence

Innocence, la trama della puntata del 26 luglio

Hale, nel tentativo di riabilitare suo figlio Ilker agli occhi del mondo, convince Irem a sposarlo in carcere.

Nonostante Harun cerchi in tutti i modi di tenere sua figlia lontana dalla situazione controversa che coinvolge Ilker, le nozze vengono celebrate.

Quando Harum lo scopre, va su tutte le furie, e cerca dei cavilli legali per far annullare il matrimonio. Ma Irem, difendendo la sua decisione, dichiara che si trasferirà per qualche tempo a casa dei suoceri.

Le nozze tra Ilker e Irem diventano un caso mediatico, dando ad Hale il successo sperato. La notizia del matrimonio scuote Bahar, in preda ai sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere sua figlia.

Ela riprende conoscenza e può lasciare il reparto di terapia intensiva.

