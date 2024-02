Perla Vatiero e il rapporto con Alessio Falsone: "È solo un'amicizia"

Nella puntata di lunedì 26 febbraio del Grande Fratello si torna sulla gelosia di Mirko Brunetti nei confronti del rapporto che si è creato tra Perla Vatiero, con cui ha deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia, e Alessio Falsone.

Perla e Alessio continuano a essere molto vicini e alcuni atteggiamenti fra i due ragazzi sono sembrati ambigui: "Non penso di aver superato nessun limite - chiarisce Perla - Abbiamo una complicità che sfocia solo nell'amicizia. Ci divertiamo e scherziamo, tutto qua". Una spiegazione che trova completamente d'accordo anche Alessio: "Ci prendiamo solo in giro, non è un gioco di seduzione. Anzi, parliamo anche della sua relazione con Mirko".

A questo punto, Alfonso Signorini vuole anche l'opinione di Mirko: "Rimango su quello che ci siamo detti in quei giorni dentro la Casa e sono felice della mia scelta. Sicuramente alcuni atteggiamenti e battute possono sembrare ambigui, ma mi fido di lei e la sto aspettando. Spero continui a ragionare con la sua testa".

