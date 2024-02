L'amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, uno dei rapporti più apparentemente solidi nella Casa del Grande Fratello, sembra vivere un momento di forte crisi.

Nel corso degli ultimi giorni, Anita e Garibaldi hanno avuto diversi confronti e scontri.

La crisi tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: "Sei troppo geloso"

In camera da letto, i due amici provano a ritrovare l'intesa perduta. "Tu sei venuto qui perché non stiamo parlando da due giorni. Perché non parliamo più? Guarda caso la sera dopo che sono stata con Alessio", inizia Anita criticando i comportamenti dell'inquilino.

"Io ti sto dicendo che tu reagisci in modo estremo. Io non penso che tu sia innamorato di me, io penso che tu sia troppo geloso. Mi hai tolto la parola", continua Anita. Secondo alcuni inquilini, Giuseppe sarebbe geloso di Anita e potrebbe provare qualcosa al di là di una semplice amicizia per la ragazza.

"Stai continuando ad avere il tuo comportamento solito. Poi uno ti deve rincorrere e a me non va. Tu hai problemi. Un amico reagisce così?", chiede Anita a Giuseppe.

Giuseppe Garibaldi contro Anita Olivieri

Giuseppe e Anita provano a chiarire: "Mi devi accettare per come sono"

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi continuano il loro confronto nel corso della giornata e cercano di spiegare i loro punti di vista.

"Tu mi devi accettare per come sono, non puoi pretendere di cambiarmi. Che cosa altro devo fare per dimostrare che io ci tengo a te?", spiega Anita che è convinta che l'atteggiamento di Giuseppe sia legato all'entrata di Alessio Falsone, "Secondo me, tu hai accusato l'ingresso di Alessio. Non puoi farla pesare alle persone. Tu vuoi passare per vittima".

"Se vengo a parlarti, vieni a dirmi che sono pesante", replica Giuseppe Garibaldi.

Giuseppe Garibaldi, il riavvicinamento di Beatrice Luzzi

Dopo mesi di lontananza e diffidenza, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembrano essere un po' più vicini nella Casa del GF.

Beatrice Luzzi, prima finalista del Grande Fratello, si avvicina a Giuseppe per fargli un inaspettato massaggio alla schiena.

Al termine del massaggio, Beatrice si alza e dà un bacio sulla guancia a Giuseppe.

