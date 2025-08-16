La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda sabato 16 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 16 agosto

Bahar è preoccupata per la fragilità mentale di Ela. La psichiatra dell'ospedale le spiega che la ragazza soffre di un disturbo da stress post traumatico e per questo non riesce a vedere la realtà in modo oggettivo. Irem è ferita dalle conseguenze sulla sua immagine provocate dalla conferenza stampa, tenuta da Ilker. Harun intanto continua a non sostenere la posizione del genero creando così non pochi imbarazzi alla famiglia Ilgaz.

Hale, d'accordo con Irem, decide così di pubblicare sui profili social della ragazza una foto in cui siano ritratti tutti insieme per mettere a tacere qualsiasi pettegolezzo. Harun però non vuole prestarsi a questa finzione. Alla quarta udienza del processo Bahadir sottopone al giudice un dossier che lui e il procuratore hanno ricevuto solo poco prima. Dal dossier si evince che la mandante dell'aggressione a Ela è Irem e Bahadir richiede di trattenerla in custodia cautelare.

