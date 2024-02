Grande Fratello, chi è il primo finalista?

Nella puntata di lunedì 26 febbraio, Beatrice, Massimiliano, Rosy e Grecia si sfidano per il primo posto in finale

Dopo più di sei mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello, uno tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares scoprono chi fra loro è il primo finalista.

Per l'occasione, i quattro veterani fanno il loro ingresso in studio tra gli applausi del pubblico. I primi due concorrenti che devono rientrare nella Casa, non avendo ancora raggiunto la finale, sono Rosy Chin e Massimiliano Varrese.

A sfidarsi restano dunque Beatrice e Grecia. Alfonso Signorini legge il verdetto del televoto che sancisce che la prima finalista del Grande Fratello è Beatrice Luzzi.

"Ringrazio tutti quelli che tra il pubblico hanno rinnovato il loro affetto per me in tutti questi mesi e ringrazio voi per avermi dato questa possibilità", il commento di Beatrice prima di tornare dai suoi compagni.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE