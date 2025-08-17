Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 18 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 18 agosto, Petra si sfoga con Santos riguardo al nuovo ruolo di Pia.

La Promessa, le anticipazioni del 18 agosto

Petra comunica a Jana che Maria è stata licenziata per aver dormito nella sua stanza e le chiede di essere riconoscente per gli sforzi dei marchesi per accoglierla in famiglia. Quando Jana si confronta con Maria, l'amica le chiede di intercedere per lei con la marchesa, e quando le due si parlano, Cruz accetta di non licenziare Maria, ma a patto di avere qualcosa in cambio.

