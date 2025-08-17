Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
17 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 18 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 18 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 18 agosto, Petra si sfoga con Santos riguardo al nuovo ruolo di Pia.

La Promessa, le anticipazioni del 18 agosto

Petra comunica a Jana che Maria è stata licenziata per aver dormito nella sua stanza e le chiede di essere riconoscente per gli sforzi dei marchesi per accoglierla in famiglia. Quando Jana si confronta con Maria, l'amica le chiede di intercedere per lei con la marchesa, e quando le due si parlano, Cruz accetta di non licenziare Maria, ma a patto di avere qualcosa in cambio.

