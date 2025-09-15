La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 16 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 settembre

In seguito al furto dei gioielli, Halit decide di licenziare tutto il personale della casa, dalle domestiche agli uomini della sicurezza, convinto che il furto sia opera loro.

Nel frattempo, Yildiz è sotto scacco di Aysel e cerca l'aiuto di Kemal per far scagionare la cameriera e farle riavere il lavoro, così da evitare che Aysel racconti ad Halit quello che ha visto.

