Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 16 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 16 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 settembre
In seguito al furto dei gioielli, Halit decide di licenziare tutto il personale della casa, dalle domestiche agli uomini della sicurezza, convinto che il furto sia opera loro.
Nel frattempo, Yildiz è sotto scacco di Aysel e cerca l'aiuto di Kemal per far scagionare la cameriera e farle riavere il lavoro, così da evitare che Aysel racconti ad Halit quello che ha visto.
Leggi anche
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5
entertainment
Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea
Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea
Anticipazioni
Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?
Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?