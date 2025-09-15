Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
15 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 16 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Kemal in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 16 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

In seguito al furto dei gioielli, Halit decide di licenziare tutto il personale della casa, dalle domestiche agli uomini della sicurezza, convinto che il furto sia opera loro.

Nel frattempo, Yildiz è sotto scacco di Aysel e cerca l'aiuto di Kemal per far scagionare la cameriera e farle riavere il lavoro, così da evitare che Aysel racconti ad Halit quello che ha visto.

