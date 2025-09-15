Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) e Serif Erol (Enver Sarıkadı) in una scena di La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 16 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp scopre che Bahar e i bambini sono ancora vivi e si scaglia contro Suat.

La forza di una donna 2: cosa succede il 16 settembre

Temendo che l’uomo non abbia davvero rinunciato, Enver, Hatice e Yeliz organizzano un piano per proteggere Nisan e Doruk, cercando di farli uscire di casa senza farsi notare.

Intanto Ceyda resta accanto a Bahar in ospedale e aggiorna Arif sulle ultime novità. Accecato dall’ira, Arif si dirige verso casa di Enver e Hatice deciso ad affrontare Sarp, ma Enver riesce a calmarlo e a fermarlo prima che compia un gesto avventato.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

