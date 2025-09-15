La forza di una donna 2, le anticipazioni del 16 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 16 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di martedì 16 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp scopre che Bahar e i bambini sono ancora vivi e si scaglia contro Suat.
La forza di una donna 2: cosa succede il 16 settembre
Temendo che l’uomo non abbia davvero rinunciato, Enver, Hatice e Yeliz organizzano un piano per proteggere Nisan e Doruk, cercando di farli uscire di casa senza farsi notare.
Intanto Ceyda resta accanto a Bahar in ospedale e aggiorna Arif sulle ultime novità. Accecato dall’ira, Arif si dirige verso casa di Enver e Hatice deciso ad affrontare Sarp, ma Enver riesce a calmarlo e a fermarlo prima che compia un gesto avventato.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
