Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 15 gennaio dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.



Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 15 gennaio in prima serata

Yigit inizia a lavorare nell'azienda di Halit e fin dall'inizio si dimostra molto volenteroso. Nel mentre, Alihan vuole parlare con Elif per dirle di lasciare stare lui e Zeynep



Halit scopre che Ender ha prelevato tanti soldi dal conto dell'azienda e ipotizza che lo abbia fatto per pagare Mustafa in cambio di informazioni.



Yildiz si rompe una gamba di proposito per attirare l'attenzione di Halit nella speranza che lasci la casa di Ender per tornare da lei insieme a Erim.

