LA PUNTATA12 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 12 marzo in streaming

La puntata del 12 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 12 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 12 marzo

Osman e Zumrut in una scena di Segreti di famiglia 3Osman e Zumrut in una scena di Segreti di famiglia 3

Zumrut incalza Osman affinché uccida suo marito e lui le rivela che intende sostituire uno dei
medicinali con un veleno, contando sul fatto che sarà l'infermiera a iniettarglielo.

Intanto, Efe segue la polizia durante la perquisizione della casa dell'insegnante Nuray, dove vengono trovati numerosi documenti falsi, parrucche, passaporti e persino un'arma non registrata.

