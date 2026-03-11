La puntata integrale del 12 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Zumrut incalza Osman affinché uccida suo marito e lui le rivela che intende sostituire uno dei
medicinali con un veleno, contando sul fatto che sarà l'infermiera a iniettarglielo.
Intanto, Efe segue la polizia durante la perquisizione della casa dell'insegnante Nuray, dove vengono trovati numerosi documenti falsi, parrucche, passaporti e persino un'arma non registrata.