Una nuova vita è la nuova serie con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci che andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all'inizio di una brillante carriera, ma l'incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello.

A distanza di otto anni da quel tragico evento, Vittoria, che si è sempre proclamata innocente, esce dal carcere, dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale. Riottenuta la libertà, la donna torna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo (Gabriele Rizzoli).

Cercando di trovare una nuova dimensione e di riconquistare suo figlio, Vittoria si avvicina a Marco Premoli (Daniele Pecci), avvocato di città arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia (Anna Godina).