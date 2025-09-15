Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
15 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 15 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 15 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 15 settembre

Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2
Nisan e Doruk sono estremamente ansiosi per l'assenza di Bahar e finiscono per litigare, mentre Yusuf diventa sempre più frustrato. Tuttavia, quando Arif ritorna dall'ospedale, riesce a calmare lui e i bambini.

Nel frattempo, Sirin è ancora irreperibile e Jale informa Hatice che le condizioni di Bahar stanno peggiorando.

Sarp, dubbioso riguardo alla sua conversazione con Enver, torna a bussare alla sua porta, ma trova Yeliz che gli dice che i proprietari di casa saranno assenti per un po'. Sarp decide quindi di andare sul retro e incontra Doruk.

Suat invita a cena Yesim, la quale esprime il suo scetticismo riguardo al fatto che Nezir sia in stato vegetativo. Sconvolto, Suat allontana immediatamente Piril e i bambini.

Infine, Sarp si reca al cimitero per riesumare le tombe di sua moglie e dei suoi figli, ma scopre un altro cadavere. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 16 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda martedì 16 settembre su Canale 5

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 16 settembre su Canale 5

Pencil Skirt Power: come si indossa la gonna a matita?

Da Parigi a Milano, i grandi nomi della moda hanno riportato in scena un capo che sa essere insieme rigoroso e seducente. I consigli per indossarla con stile

Forbidden Fruit 2, il riassunto del 15 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 15 settembre su Canale 5

