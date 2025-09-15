Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 15 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna 2: la trama del 15 settembre

Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2

Nisan e Doruk sono estremamente ansiosi per l'assenza di Bahar e finiscono per litigare, mentre Yusuf diventa sempre più frustrato. Tuttavia, quando Arif ritorna dall'ospedale, riesce a calmare lui e i bambini.

Nel frattempo, Sirin è ancora irreperibile e Jale informa Hatice che le condizioni di Bahar stanno peggiorando.

Sarp, dubbioso riguardo alla sua conversazione con Enver, torna a bussare alla sua porta, ma trova Yeliz che gli dice che i proprietari di casa saranno assenti per un po'. Sarp decide quindi di andare sul retro e incontra Doruk.

Suat invita a cena Yesim, la quale esprime il suo scetticismo riguardo al fatto che Nezir sia in stato vegetativo. Sconvolto, Suat allontana immediatamente Piril e i bambini.

Infine, Sarp si reca al cimitero per riesumare le tombe di sua moglie e dei suoi figli, ma scopre un altro cadavere. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

