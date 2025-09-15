Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Segreti di famiglia
LA PUNTATA
16 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 16 settembre in streaming

La puntata del 16 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Condividi:

La puntata integrale del 16 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 16 settembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia

Ceylin ottiene dal giudice la scarcerazione dei suoi assistiti in attesa del processo. Il provvedimento riguarda tutti tranne Parla che è ancora latitante, nascosta in casa di Metin e Defne. Ilgaz scopre che la corrente alla stazione di polizia salta sistematicamente ogni volta che qualcuno preme l'interruttore della ventola di uno dei bagni e inizia a sospettare che suo padre abbia provocato il blackout di proposito per favorire la fuga di Parla. Così lo affronta ma l'unica cosa che ottiene è far piangere Defne, che continua a difendere suo padre e il segreto di Parla.

Ceylin e Ilgaz sono separati, lei decide di stabilirsi momentaneamente nel suo studio perché non se la sente di stare in casa con i suoi famigliari. Il giorno dell'udienza, Parla fa la sua ricomparsa e Ceylin riesce a convincere il giudice a confermare l'annullamento della custodia cautelare.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 17 settembre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 17 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 16 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 16 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda martedì 16 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda martedì 16 settembre su Canale 5

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 16 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 16 settembre su Canale 5

Pencil Skirt Power: come si indossa la gonna a matita?

fashion

Pencil Skirt Power: come si indossa la gonna a matita?

Da Parigi a Milano, i grandi nomi della moda hanno riportato in scena un capo che sa essere insieme rigoroso e seducente. I consigli per indossarla con stile

Da Parigi a Milano, i grandi nomi della moda hanno riportato in scena un capo che sa essere insieme rigoroso e seducente. I consigli per indossarla con stile

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity