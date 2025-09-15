Segreti di famiglia 2, la puntata del 16 settembre in streaming
La puntata del 16 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 16 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama del 16 settembre
Ceylin ottiene dal giudice la scarcerazione dei suoi assistiti in attesa del processo. Il provvedimento riguarda tutti tranne Parla che è ancora latitante, nascosta in casa di Metin e Defne. Ilgaz scopre che la corrente alla stazione di polizia salta sistematicamente ogni volta che qualcuno preme l'interruttore della ventola di uno dei bagni e inizia a sospettare che suo padre abbia provocato il blackout di proposito per favorire la fuga di Parla. Così lo affronta ma l'unica cosa che ottiene è far piangere Defne, che continua a difendere suo padre e il segreto di Parla.
Ceylin e Ilgaz sono separati, lei decide di stabilirsi momentaneamente nel suo studio perché non se la sente di stare in casa con i suoi famigliari. Il giorno dell'udienza, Parla fa la sua ricomparsa e Ceylin riesce a convincere il giudice a confermare l'annullamento della custodia cautelare.
