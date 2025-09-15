Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 17 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 17 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 17 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz si prepara all'udienza di divorzio con Ceylin.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 17 settembre
Il corpo di una sposa di nome Ferda viene ritrovato in mare. Ceylin accetta di fare da mediatrice in un caso che coinvolge un calciatore e il suo allenatore Ilgaz, dopo essersi preso una settimana lontano da tutto per elaborare il dolore della separazione, torna e si prepara all'udienza di divorzio con Ceylin.
