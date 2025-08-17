Domenica 17 agosto La notte nel cuore non andrà in onda in prima serata su Canale 5. La serie turca con con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), tornerà con un nuovo episodio domenica 24 agosto in prima serata su Canale 5 dalle 21:20.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto di La notte nel cuore.

Cosa va in onda al posto di La notte nel cuore

Nella prima serata di domenica 17 agosto, dalle 20.50, su Canale 5 va in onda la gara dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026. La partita vedrà sfidarsi il Milan e il Bari allo stadio San Siro di Milano.

La notte nel cuore torna il 24 agosto in prima serata

In attesa di vedere la nuova puntata di La notte nel cuore in onda domenica 24 agosto in prima serata su Canale 5, ripercorriamo cosa è successo negli ultimi episodi trasmessi il 27 luglio. Enise trova Sumru e Nihayet a Zelve e le porta a casa di Zehra, sua sorella. Le foto del bacio di di Cihan e Melek vengono diffuse online e scoppia uno scandalo. Cihan tiene una conferenza stampa insieme a Sevilay all'albergo di famiglia. Grazie a un informatore anonimo, Tahsin viene a sapere che Nuh e Melek sono stati rapiti e tenuti prigionieri nel maneggio degli Sansalan. Tahsin riesce a liberare Nuh e Melek e i gemelli incendiano il maneggio.

Nel video qui sotto potete vedere l'ultimo episodio di La notte nel cuore.

