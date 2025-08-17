Mediaset Infinity logo
La notte nel cuore
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La notte nel cuore
SERIE TV
17 agosto 2025

La notte nel cuore, perché non va in onda domenica 17 agosto

Scopriamo perché La notte nel cuore non va in onda domenica 17 agosto su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca

Condividi:
Nuh in una scena de La notte nel cuore

Domenica 17 agosto La notte nel cuore non andrà in onda in prima serata su Canale 5. La serie turca con con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), tornerà con un nuovo episodio domenica 24 agosto in prima serata su Canale 5 dalle 21:20.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto di La notte nel cuore.

Cosa va in onda al posto di La notte nel cuore

Nella prima serata di domenica 17 agosto, dalle 20.50, su Canale 5 va in onda la gara dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026. La partita vedrà sfidarsi il Milan e il Bari allo stadio San Siro di Milano.

La notte nel cuore torna il 24 agosto in prima serata

In attesa di vedere la nuova puntata di La notte nel cuore in onda domenica 24 agosto in prima serata su Canale 5, ripercorriamo cosa è successo negli ultimi episodi trasmessi il 27 luglio. Enise trova Sumru e Nihayet a Zelve e le porta a casa di Zehra, sua sorella. Le foto del bacio di di Cihan e Melek vengono diffuse online e scoppia uno scandalo. Cihan tiene una conferenza stampa insieme a Sevilay all'albergo di famiglia. Grazie a un informatore anonimo, Tahsin viene a sapere che Nuh e Melek sono stati rapiti e tenuti prigionieri nel maneggio degli Sansalan. Tahsin riesce a liberare Nuh e Melek e i gemelli incendiano il maneggio.

Nel video qui sotto potete vedere l'ultimo episodio di La notte nel cuore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

PROMO

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Lettini da giardino: invito al dolce far niente

Living

Lettini da giardino: invito al dolce far niente

Linee eleganti e materiali naturali per piccoli paradisi privati

Linee eleganti e materiali naturali per piccoli paradisi privati

La Promessa, le anticipazioni del 18 agosto

ANTICIPAZIONI

La Promessa, le anticipazioni del 18 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Innocence, le anticipazioni del 23 agosto

SERIE TV

Innocence, le anticipazioni del 23 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda sabato 23 agosto su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda sabato 23 agosto su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity